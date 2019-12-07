Kaya Çilingiroğlu'dan şoke eden açıklamalar!

Kaya Çilingiroğlu, İşin Aslı programına konuk oldu. Çilingiroğlu, programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Çilingiroğlu, kadınlar kadar erkeklerin de şiddet gördüğünü belirterek “Bir kadının erkekten daha az ezildiğini düşünmüyorum. Erkeğe tecavüz eden yok mu bu ülkede? Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına ‘Bırak beni gideyim’ diyor. Bu sefer eşi ‘Sen bana bu kadar para vereceksin’ diyor. Bu nafaka ne abi?” dedi.Çilingiroğlu, nafaka hakkında “Kadınlardan az çekmedim. Şunu demek istiyorum; ‘Nafaka ne?’ Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim? Çok param yok, memur maaşıyla yaşıyorum. TRT’den maaşım var. Doğru işleri yanlış zamanlarda yaptım.” dedi.