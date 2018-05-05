Kaya Çilingiroğlu: "Filmi izlerken duygulandım!"
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Avşar kızının 'Selfi' filmi hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
Magazin - 05.05.2018 10:01
Hülya Avşar'ın büyük yatırımlar yaptığı 'Selfi' filminin gişede çakıldığı haberleri duyulmuştu. Avşar kızını hüsrana uğratan filmini eski eşi Kaya Çilingiroğlu da izledi.
Hülya Avşar, 'Selfi' filmiyle hüsrana uğradı!
Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün annesiyle Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Çilingiroğlu, Avşar'ın ilk üç günde sadece 1302 kişi tarafından izlenen otobiyografik filmi 'Selfi' ile ilgili soruları yanıtladı.
Kaya Çilingiroğlu, sorulara "Ben filmi çok beğendim. İzlerken de oldukça duygulandım. Ama gişeyi sormayın" yanıtını verdi.
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