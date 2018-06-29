Kaya Çilingiroğlu evliliğe sinyal yaktı!
Kaya Çilingiroğlu'dan evlilik açıklaması!
Kaya Çilingiroğlu sevgilisi Seda Sevin ve Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya ile önceki gün Türkbükü’nde objektiflere yakalandı.Magazin - 29.06.2018 14:57
Kaya Çilingiroğlu bir süredir aşk yaşadığı Seda Sevin ve Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya ile önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi. Evlilik sorularını Çilingiroğlu, “Daha önce evlilikle ilgili deneyimlerim oldu. Bir deneyim daha yaşamak istemiyorum. Biz böyle mutluyuz” dedi. Seda Sevin de sevgilisini destekledi: “Ben de Kaya gibi düşünüyorum. Öyle bir acelemiz ve düşüncemiz yok.”
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