Kavuşmaya 10 gün kaldı!

Doğumuna 10 gün kalan Eda Özerkan, eşiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin - 06 Ağustos 2017 21:00
Kavuşmaya 10 gün kaldı!
Güzel oyuncu Eda Özerkan’ı annelik heyecanı sardı. Sosyal medyadan eşi Timur Acar ile birlikte hamileliğinin 37. Haftasında çektirdiği fotoğraflarını paylaşan Eda Özerkan’ın doğum için son 10 günü kaldığı öğrenildi. “Eliz’imizi beklerken” diyerek paylaştığı fotoğraflarda formunu bir hayli koruduğu gözlenen Eda Özerkan ve Timur Acar çifti, fotoğraf sanatçısı Eren Yiğit’e poz verdi.

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Bağlantılar: Timur Acar, Eda Özerkan

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