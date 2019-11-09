Katie Holmes mutluluğunun sırrını açıkladı!

Ünlü oyuncu Katie Holmes, hayatıyla ilgili Shape dergisine konuştu.Katie Holmes, 13 yaşındaki kızı Suri için “Onun gibi özel bir kızım olduğu için kendimi kutsanmış hissediyorum. Annesi olmak, kesinlikle en büyük hediye ve ayrıcalık” dedi. Suri'nin babası Tom Cruise'un kızını hiç görmediği ve Katie Holmes'un kızını tek başına yetiştirdiği biliniyor.Katie Holmes mutluluğunun sırrını söyledi; “Herkese, kendilerine iyi bakmasını öneririm. Sabahları 20 dakikamı, sakinleştirici müzik dinleyerek ve şükrettiğim şeyleri yazarak geçiriyorum. Sırf zevkine, kendime bu şekilde vakit ayırıyorum. Böylece günüm güzelleşiyor”