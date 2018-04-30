Kate Moss'un göbek detoksu!

Bodrum'a zayıflama kampına gelen Kate Moss görüntüsüyle dikkat çekti.

Dünya Magazin - 30.04.2018 12:42
Kate Moss'un göbek detoksu!
Kate Moss, Bodrum'da bulunan detoks merkezine bu yıl da geldi. Geçtiğimiz sene fazla kilolarından kurtulmak için Bodrum'u tercih eden ünlü model, bu sene de soluğu Türkbükü'nde aldı. Zayıflama kampında yakalanan güzel model, aldığı kilolarla dikkat çekti.


Kate Moss modellik yaptığı dönemde "Hiçbir şey zayıflığın verdiği his kadar lezzetli değil” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kate Moss

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Yasak Elma görücüye çıktı! Yasak Elma görücüye çıktı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Kutluay yeni sevgilisiyle ilk kez trafikte görüntülendi! Kutluay yeni sevgilisiyle ilk kez trafikte ...
Doğa Rutkay müjdeyi böyle verdi! Doğa Rutkay müjdeyi böyle verdi!
Bahar Candan'ın direk dansı olay yarattı! Bahar Candan'ın direk dansı olay yarattı!
Google, Aysel Gürel'i unutmadı! Google, Aysel Gürel'i unutmadı!
Çağatay'ın parası yetmeyince... Çağatay'ın parası yetmeyince...
Boran Kuzum ve Miray Daner'den hayranlarına mesaj var! Boran Kuzum ve Miray Daner'den hayranlarına ...
Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor? Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor?

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Gwyneth Paltrow: "Zombi gibi hissediyordum!"
  • Kendall'ı çocuklarına tercih etti!
  • Yeni gelin Emily aldatıldı!
  • Madonna eski asistanına açtığı davayı kaybetti!
  • Khole ihaneti affetti!
  • Kylie Jenner'dan suçlamalara yanıt!
  • Tahtın yeni varisi doğdu!
  • Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!
  • 22 kilo aldı depresyona girdi!
  • 'Coachella' pozu olay oldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!
  • Ayrılık acısını Uzak Doğu'da atlatacak!
  • Cansu Dere'ye gençlik aşısı!
  • Amine Gülşe: Öleceğim günü bilseydim...
  • Hazal Filiz Küçükköse: Aşka kapılarımı hiç kapamadım!
  • Ezgi Mola: Pazardan giyiniyorum!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şevval Sam: Ben karavancıyım!
Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!