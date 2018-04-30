Kate Moss modellik yaptığı dönemde "Hiçbir şey zayıflığın verdiği his kadar lezzetli değil” açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Kate Moss'un göbek detoksu!
Bodrum'a zayıflama kampına gelen Kate Moss görüntüsüyle dikkat çekti.Dünya Magazin - 30.04.2018 12:42
Kate Moss, Bodrum'da bulunan detoks merkezine bu yıl da geldi. Geçtiğimiz sene fazla kilolarından kurtulmak için Bodrum'u tercih eden ünlü model, bu sene de soluğu Türkbükü'nde aldı. Zayıflama kampında yakalanan güzel model, aldığı kilolarla dikkat çekti.
Kate Moss modellik yaptığı dönemde "Hiçbir şey zayıflığın verdiği his kadar lezzetli değil” açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Kate Moss modellik yaptığı dönemde "Hiçbir şey zayıflığın verdiği his kadar lezzetli değil” açıklamasıyla gündeme gelmişti.
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