Kaş alma yöntemleri!

Yüz ifadesini belirleyen en temel yerlerden biri olan kaş alınırken büyük hassasiyet gerektirir.

Güzellik - 27.04.2018 10:19

Kadınların çok önem verdikleri yüz güzelliklerinin belirleyicisi olan kaş zaman zaman yapılan hatalar yüzünden inceltilip tekrar kalınlaşması için çok fazla zaman ve uzun uğraşlar gerektirmektedir. Bu noktada kaş bakımı devreye girer, düzenli ve dikkatli yapılması gerekmektedir.



Kaşlarınızı bir çok yöntemle alabilirsiniz. Kişinin tercihine göre değişen kaş alma yöntemleri arasında cımbız, ağda, ip, lazer gibi yöntemleri bulunmaktadır. Ancak her yöntemin kendine göre artıları ve eksileri bulunmaktadır. İşte kaş alma yöntemlerinin artıları ve eksileri...



İPLE KAŞ ALMA



Kısa tüylerinizi en pratik yöntem olan iple alabilirsiniz. Oldukça pratik ve kısa sürede yapınlan iple alma yöntemini sizde elinizle pratik yaparak evde kendiniz uygulayabilirsiniz. Ancak hassas bir cilde sahipseniz tahriş olabilir veya bir süre kızarık dolaşabilirsiniz.



AĞDA İLE KAŞ ALMA



Genellikle kısa ve ince ağda bantları ile uygulanır. Ancak çok dikkatli bir şekilde alınması gereken yöntemdir. Aksi taktirde çeşitli kaş bozkluklarına neden olabilir. Her ne kadar ciltte oluşan batıkları alsa bile cildi hassas olanların ve alerjisi olanların uzak durması gereken bir yöntemdir.



CIMBIZ İLE KAŞ ALMA



Evde kendinizin uygulayabileceği en basit yöntemdir. Kaş şeklinize göre kaşlarınızı tek tek alabilirsiniz. Ancak eliniz pratik değilse bu işlem biraz uzun sürebilir. Ancak dikkatli davranmanız gereken bir yöntemdir. Aksi taktirde tek bir kılı yanlış almanız durumunda kaş şekliniz bozulabilir.



LAZER İLE KAŞ ALMA



Maddi olarak diğer yöntemlere göre biraz pahalı olabilir ancak bir kaç seansla kaş ortasında çıkan tüylerinizden kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.

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