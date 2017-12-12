Kartal İzmir'de

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında bu akşam saat 21.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Granmedical Manisaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, yedek ağırlıklı kadrosuyla İzmir'e geldi.

Spor - 12.12.2017 17:30

Adnan Menderes Havalimanı'na saat 13.40'da özel uçakla inen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, kupada ilk maçı 9-0 kazanmanın avantajıyla Cenk, Babel, Quaresma, Fabri, Pepe, Tolgay, Adriano ve Tosic gibi as oyuncuları İstanbul'da bıraktı. Gökhan Gönül, Caner, Talisca, Lens, Negredo ve Medel gibi oyuncular ise kadroda yer aldı. Havalimanından hareket eden siyah-beyazlılar Manisa'da karşılaşma saatini beklemeye başladı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.