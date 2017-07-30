Filmin başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Murat Boz çekim için gittikleri Rize'den fotoğraflar paylaştı.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen de eşine Rize turunda eşlik etti.
Murat Boz konuk olduğu bir Rizeli ailenin evinden bu kareyi paylaştı.
Kardeşim Benim 2 oyuncuları Rize'de!
Kardeşim Benim 2 filminin çekimleri son sürat devam ediyor.Sinema - 30 Temmuz 2017 08:08
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