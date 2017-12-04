Kardeşim Benim 2 için halterci oldular!

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Kardeşim Benim 2 filminde Murat Boz ve Burak Özçivit'in halterci olduğu sahnelerin fotoğrafları ortaya çıktı.

Magazin - 04.12.2017 22:35
Kardeşim Benim 2 için halterci oldular!
Murat Boz ve Burak Özçivit, “Kardeşim Benim 2” için halterci oldu.

ÜNLÜ KARDEŞLER
Başrollerini Murat Boz ve Burak Özçivit’in paylaştığı “Kardeşim Benim 2”, sinema salonlarında seyirciyi güldürmeye devam ediyor. Filmin en ilgi çekici bölümlerinden biri, iki ünlü kardeşi canlandıran Boz ile Özçivit’in halter salonu sahneleri.

MAYOLU REKLAM ÇEKİMİ
Ayhan Taş’ın bir halter salonu sahibini canlandırdığı sahnelerde, kardeşler rol gereği salonun reklam filmi için kamera karşısına geçiyor. Halter mayolarıyla verdikleri pozlarla da ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

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