Kardashianların sofra kavgası olay oldu!

Kim Kardashian koli bandı satıyor!

Kardashian ailesinin sofra kavgası sosyal medyada olay oldu. Khloe Kardashian'ın Instagram hesabında paylaştığı videoda Kardashian ailesi yemek dolu tabanları birbirlerine fırlattı.Khloe, video ile ilgili "Bu yiyecek kavgası konusunda şu an canım sıkılıyor mu? Bu kimin canını sıkmaz ki? Herhangi normal bir insanın dünyasında bu tuhaf, rahatsız edici ve kabul edilemezdir. Eğer bundan rahatsız olmayan kimse varsa ondan şüphe duyarım. Bu bir yaşam biçimi olamaz" dedi. Annesi Kris Jenner ise "Hayır bu bir yaşam biçimi değil. Ama buna gülebiliyorsan ve nefes alıyorsan, bence gayet iyi idare ediyorsun." cevabını verdi.Kardashianların yemek kavgası sosyal medyada olay yarattı. Takipçiler bu durumu 'duyarsızlık' olarak niteledi. Video hakkında "Bu sırada dışarıda bir yerlerde yiyecek alacak parası olmayan insanlar var…" gibi söylemlerde bulunuldu.