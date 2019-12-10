Yeni yıl heyecanını ve yılbaşı ruhunu taşıyan tasarımlar arasında muglar, aksesuarlar, Happy New Years tekli serisi yer alıyor. Karaca’nın Happy New Year serisinde 2 bölmeli çerezlik, kare çerezlik, yuvarlak çerezlik, 4 bölmeli çerezlik, Noel baba mug, kardan adam mug, kardan adam tabak, kaşıklık gibi sofranızı tamamlayabileceğiniz tekli ürünler yer alıyor.
Karaca’da ayrıca küçük ev aletleri, dekorasyon ürünleri, tencere setleri, çatal-bıçak takımları gibi hediye seçeneği olabilecek sayısız ürün bulunuyor. Yılbaşında sevdiklerinizin yüzünü güldürmek için Karaca mağazalarını veya www.karaca.com ziyaret etmeyi unutmayın.
Karaca'dan yeni yıl hediye seçenekleri!
2020 yılına girerken yeni yıl heyecanı dört bir yanı sardı. Hediye almanın, kırmızının sıcacık rengine bürünmenin, ışıltılı süslerin zamanı geldi. Karaca yılbaşı konseptteki ürünleriyle sofralara şıklık getiren yemek takımlarına, birbirinden kullanışlı mutfak eşyalarına kadar Karaca sayısız hediye alternatifi sunuyor. Karaca mağazalarında bulabileceğiniz yüzlerce ürün seçeneği içerisinden sevdiklerinizin tarzına uygun bir armağan seçebilirsiniz.
10.12.2019 16:54 Yaşam