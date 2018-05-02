Şıklıktan ve temizlikten ödün vermeyenler için tasarlanan ‘Vantuz’, ergonomik süpürge kolu ile en zor ulaşılan dar alanları bile rahatlıkla temizleyebilme imkânı sunuyor. Geniş hacimli toz toplama haznesi sayesinde tekrar tekrar hazne temizleme derdini ortadan kaldırırken “Turbo Cyclone” teknolojisi ile makinenin çektiği tüm tozu ve kiri bir girdaptan geçirerek hazneye aktarıyor. Böylece makinenin içindeki tüm tıkanmaların önüne geçiliyor.
Karaca Vantuz’un dayanıklı esnek hortumu, eğilip bükülmelere ve her türlü kıvrıma karşı dayanıklı özel malzemeden üretildi. Beş kademeli güç ayarı sayesinde emiş gücünü kontrol edebildiğiniz Karaca Vantuz’un minimum emiş gücüyle en narin perdeyi zarar vermeden temizleyebilir, arka arkaya 15 bilardo topunu çekebilen maksimum emiş gücü ile en kalın halıları rahatlıkla süpürebilirsiniz.
550 milimetre küplük özel filtresi uzun süreli kullanıma göre tasarlanan Karaca Vantuz, filtresi değiştirilmeden uzun yıllar boyu kullanılabiliyor.
Karaca Vantuz, maksimum güç minimum ses özelliğiyle sizin ve sevdiklerinizin yaşam konforunu arttırıyor.
Karaca Vantuz ile güç elinizde!
Karaca’nın elektrikli süpürge algısını baştan sona değiştirecek yeni ürünü Karaca Vantuz, hayatını kolaylaştırmak isteyenler için ideal alternatifler arasında yer alıyor. Vantuz; güçlü motoru sayesinde evdeki en ufak, kiri tozu bir hamlede temizlerken, sessiz yapısıyla çevredekileri rahatsız etmiyor. Bu iki özelliği aynı anda Vantuz’da buluşturan Karaca, ileri teknolojiyi tüketiciye sunmanın gururunu yaşıyor.Kadın - 02.05.2018 12:51
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