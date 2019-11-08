Kanye West başkanlığa adaylığını koyacak!

Ünlü rapçi Kanye West, geçtiğimiz gün bir festivale katıldı. Ünlü rapçi burada 2024 yılında ABD başkanlığına aday olacağını ifade etti.Kanye West'in sözlerinin ardından festivaldeki insanlar gülmeye başladı. Ünlü rapçi "Neye gülüyorsunuz?" diyerek başkanlığa aday olma konusunda son derece ciddi olduğunu gösterdi.Ünlü rapçi, başkan olduğunda yapacakları için "2024 yılında başkanlığa adaylığımı koyduğumda işsizliği bitirmek adına pek çok iş kolu yaratacağım. Haber başlıklarında 'Kanye delirmiş' yazısını göreceksiniz. Üç Afro Amerikan’dan biri hapiste, ünlüler hapiste çünkü hiçbir şey söyleyemiyorlar. Hiçbir fikirleri yok, onlar çok korkak!" dedi.Sosyal medya kullanıcılar eğer Kanye West başkan olursa Kim Kardashian'ın first lady olacağı konusunun üzerinde durdu.