Kanser aşısı sayesinde kanserden tamamen kurtuldu!

ABD'de yeni geliştirilen bir kanser aşısı, kanserle savaşan hücreleri yüzde 51 oranında artırarak yeni bir umut oldu.

Sağlık - 25.04.2018 13:50
Kanser aşısı sayesinde kanserden tamamen kurtuldu!
ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Abramson Kanser Merkezi tarafından, gelişmiş yumurtalık tümörüne sahip 25 hastayla ilerletilen araştırmada kanserin geleceğine dair umut verici sonuçlar elde edildi.

Sonuçları bir sağlık dergisinde de yayımlanan araştırma, hastaların kendi tümörlerinin etkisine maruz kalmasının ardından hastalara tekrar enjekte edilen bağışıklık hücreleriyle gerçekleşti.

Pilot olarak yürütülen çalışmada, bir kanserli hücrenin bu uygulamayla en fazla ne kadar yaşayabileceğini görmek hedeflenerek bu sürenin 'minimum' olduğuna dair işaretlere rastlandı. Aşılanan hastaların yüzde 50'sinin kanserle savaşan T hücrelerinin daha etkili hale geldiği görüldü.

Hatta aşılanan hastalardan biri, aşıdan 2 yıl sonra, ek bir tedaviye ihtiyaç duymadan 5 yıl içerisinde kanserden tamamen kurtuldu. Fakat araştırmacılardan Janos L. Tanyi, kanser hastaları için güvenli duran bu yöntemin antitümör hücrelerin artırılmasına büyük katkı sağlasa da daha fazla teste ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Tanyi, bu aşının diğer kanser aşılarından farkının, hastanın kendi hücresindan elde edilmesiyle kişiselleştirilmiş hücreler yardımıyla üretilmesi olduğunu ifade ediyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kanser aşısı, Kanser

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Aras Bulut'a o güzel eşlik etti! Aras Bulut'a o güzel eşlik etti!
Murat Boz'dan aşk pozu! Murat Boz'dan aşk pozu!
Tarkan'ın 'Pazar' pozu! Tarkan'ın 'Pazar' pozu!
Buse Narcı, çocukluk yıllarına geri döndü! Buse Narcı, çocukluk yıllarına geri döndü!
Ebru Polat: Genç kızların idolüyüm! Ebru Polat: Genç kızların idolüyüm!
'Küvette kahvaltı' pozu olay oldu! 'Küvette kahvaltı' pozu olay oldu!
Aslı ile Murat'ın asansör selfie'si! Aslı ile Murat'ın asansör selfie'si!
Seren Serengil gerçeği açıkladı! Seren Serengil gerçeği açıkladı!
"Senin kafanı, gözünü kırarım!" "Senin kafanı, gözünü kırarım!"

SAĞLIK HABERLERİ

  • Duşta yaptığınız hatalar cildinize zarar verebilir!
  • Kızılderililerin yaşam iksiri!
  • Tarçınlı su ile yağlarınızı yakabilirsiniz!
  • Saç egzamasıyla nasıl baş edilir?
  • Bademin faydaları!
  • Mavi ve yeşil yumurtanın yararları!
  • Neden sebepsiz yere kilo alıyorsunuz?
  • Anne babalar dikkat!
  • Ağız sağlığınızı atlamayın!
  • Otizmli çocuk yaşıtlarıyla daha çabuk öğreniyor

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!