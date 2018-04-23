Kamera arkasında çok eğleniyorlar!

TV Dünyası - 23.04.2018 11:29

Kamera önünde başarılı bir iş çıkaran oyuncuların performansları ise göz dolduruyor. Nefes’i oynayan İrem Helvacıoğlu, Tahir’i oynayan Ulaş Tuna Astepe, Mustafa’yı oynayan Sinan Tuzcu, Asiye’yi oynayan Öykü Gürman, dizinin kötü ve nefret edilen karakteri Vedat’ı oynayan Mehmet Ali Nuroğlu gibi oyuncular, kamera önünde her ne kadar gergin ve hüzün dolu anlar yaşatsalar da izleyenlere, kamera arkasındaki dostlukları ve set aralarındaki sohbetleri görülmeye değer.Karadeniz’in zorlu iklim koşullarında, yaylalarda, yağmur altında, soğukta yapılan çekimler, set ekibi ve oyuncular için de zaman zaman zorlu geçiyor.Yönetmen koltuğunda Osman Sınav’ın oturduğu dizi, Trabzon Vakfıkebir’de çekiliyor. Aynı zamanda Ordu’nun sınırları içerisindeki bazı yerlerde, ayrıca Trabzon’daki Kiraz, Lapazan, Mavura gibi yaylaların yanı sıra Mızraklı Su, Çatma Obası gibi yerler çekim alanı olarak kullanılıyor.İşte Sen Anlat Karadeniz'in kamera arkası görüntüleri: