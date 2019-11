Kalk Gidelim dizisinde her ay 20 kilo lahmacun!

Şakir karakteriyle bütünleşmiş olması sebebiyle lahmacun artık dizideki karakterler gibi vazgeçilmez olmuş durumda. Komik sahnelerin çıkması senaristlere her bölüm bol lahmacunlu sahneler yazdırıyor. Dizinin gerçekliğini sağlamak için yapım şirketi her bölüm ortalama 40 lahmacun sipariş veriyor. 83 bölümdür lahmacun yiyen oyuncular bir yandan da formlarını korumaya çalışıyor. Ekibin fit olması akıllara bu işin sırrı nedir? sorusunu getiriyor...Staff Filmin yapımcılığında her Cumartesi 20.00’de TRT1 ekranlarında sevilerek takip edilen dizi ”Kalk Gidelim”in oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Ba Türkiye’nin en çok sevilen aile komedisi, eskilerde evde çay demleyip ailece izlenilen “Bizimkiler” dizisini anımsatan TRT1’de her Cumartesi yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin setinde yri, Emin Gürsoy, Nalan Okçuoğlu, Aslı Omağ, Kerim Yağcı, Hayrettin, Alper Saylık, Sena Çakır, İlayda Aydın, Alican Okumuş, Andrey Polyanin, Ece Aydemir, Can Kıran, Öznur Ön, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç, Ferhat Yılmaz, Burak Diri, Pelin Şahin, Ebuhan Tırtar, Gülderen Güler, Server Mutlu, Mine Teber ve Bayazıt Gülercan gibi sevilen isimler yer alıyor.