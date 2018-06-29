'Kalk Gidelim' ailesi yemekte buluştu!

TV Dünyası - 29.06.2018 12:06

TRT1 ekranlarının bol kahkahalı aile komedisi “Kalk Gidelim” dizisinin yapımcısı Eyüp Üstün’ün verdiği ekip yemeğinde oyuncular, senaristler, yönetmenler bir araya geldi. Dizi ekibi Etiler Nusr-et’te yenen yemeğin ardından sohbet edip şarkılar söylediler.Yapımcı Üstün “Sezonu çok güzel tamamladık ve kısa bir ara verdik. Ekibimiz tempolu geçen bir sezonun ardından güzel bir tatili hak etti diyebilirim. Tatiller yapıldı, enerjiler depolandı. Önümüzdeki günlerde yoğun bir tempoyla yeni bölüm çekimlerimize başlıyoruz. Temmuz ayının sonuna doğru da yeni bölümlerimiz TRT1 ekranlarında olmaya devam edecek.. Kalk Gidelim ailesi olarak heyecanımızı paylaşmak üzere bir araya geldik..” dedi.Bol kahkahalı geçen yemekte Kerim Yağcı söylediği şarkılarla ekip arkadaşlarına keyifli anlar yaşattı..İkinci sezon çekimlerine İstanbul’da başlayacak olan dizi, önümüzdeki haftalarda Muğla’da çekilmeye devam edecek. Temmuz ayı içerisinde yeni sezona başlayacak olan “Kalk Gidelim” her Cumartesi 20.00’de TRT1’de ekranlarında izleyicileri güldürmeye devam edecek.Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Erkan Sever paylaşırken dizide Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Onur Seyit Yaran, AndreyStan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.