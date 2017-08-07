Kalbimdeki Deniz ekibi yemekte buluştu!

Eylül'de ikinci sezonuna başlayacak olan "Kalbimdeki Deniz" ekibi, sezon öncesinde yemekte buluştu.

Dizi - 08 Ağustos 2017 05:00
Kalbimdeki Deniz ekibi yemekte buluştu!
Fox TV'de ekrana gelen "Kalbimdeki Deniz" dizisinin ekibi, yeni sezon öncesi yemekte bir araya geldi. Taksim’deki mekanda verilen yemeğe dizinin oyuncuları Özge Özberk, Kutsi, Hakan Eratik, Simge Selçuk, Devin Özgür Çınar, Hakan Vanlı, Hazal Adıyaman ve Zeynep Aydemir gibi isimler katıldı. Yemekte Kutsi, söylediği şarkılarla arkadaşlarına sürpriz yaptı. Ayrıca yemekte Hazal Adıyaman’ın doğum günü de unutulmadı. Arkadaşları Hazal Adıyaman’ın doğum gününü kutladı.

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