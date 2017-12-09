Kahvaltı keyfi tatsız bitti!

Şükrü Özyıldız ile sevgilisi gerildi...

Dedikodu - 09.12.2017 10:45
Kahvaltı keyfi tatsız bitti!
'Cebimdeki Yabancı' filmiyle şöhretini perçinlemeye hazırlanan Şükrü Özyıldız, bir süredir imaj danışmanı Rabia Yaman ile aşk yaşıyor. Çift geçtiğimiz hafta Rumelihisarı'nda kahvaltıya gitti. Ancak keyifli başlayan gün tatsız bitti... Posta gazetesinde yer alan habere göre; Şükrü Özyıldız ile Rabia Yaman tartışmaya başladı. Gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. İkilinin evlilik tarihi yüzünden anlaşmaya düştüğü iddia edildi. (Kaynak: posta.com.tr)

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