Kafaları karıştıran fotoğraf!

Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf sosyal medyada yankı uyandırdı.

TV Dünyası - 07.05.2018 15:51

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasını karıştırdı.



Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan vefat etti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf soru işaretleri uyandırdı.



Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey, karakterine kimin hayat vereceği belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf ise büyük ilgi gördü.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.