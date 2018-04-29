Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 2013'te Fatih- i Harbiye dizisinde oynarken aşk yaşamaya başlamış Temmuz 2016'da evlenmişti.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, uzun süre ekranda olmak istemediğini açıklayan Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile patron oluyor. Çift yapım şirketi kurmaya karar verdi.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in de bir yapım şirketi olduğu biliniyor.
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti şirket kuruyor!
Uzun süre ekranlarda olmak istemediğini açıklayan Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül şirket kurmaya başladı.Magazin - 29.04.2018 18:21
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Bağlantılar: Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Fahriye Evcen
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