Kadınlar dikkat! Bu besinler...

Anne olabilmek her kadının hayali. Peki bunun için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Sağlık - 08.12.2017 11:07

Anne olabilmek her kadının kuşkusuz hayali... Lakin değişen çevre şartları, beslenme alışkanlıkları, sosyal farklılıklar hamile kalmayı zorlaştırabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şule Selvi hamilelik şansını artıran besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.



Yumurta



Kolin, inositol, A ve E vitamini bakımından zengin olan yumurta amino asit, yani protein değeri açısından da en iyi besinlerden biri. Günde 1 ya da 2 yumurtayı çeşitli şekillerde tüketmenizde fayda var.



Karaciğer



Organizmaların detoks organı olan karaciğer folik asit, inositol, kolin ve B vitamini içeriğiyle en faydalı gıdalardan biri olarak belirtiliyor. Ayrıca çok iyi de demir kaynağı. Karaciğeri haftada 2 kez tüketmeniz yumurta kalitesi üzerinde çok fayda sağlayacaktır.



Yeşil sebzeler



Ispanak, karalahana, brüksel lahanası, kuşkonmaz ile marul gibi yeşil sebzeler folik asit ve demir içerikleriyle yardımcı oluyorlar. Besin değerlerini yitirmemeleri için yeşil sebzeleri buharda ya da haşlanmış olarak pişirmeye özen gösterin.



Süt ve süt ürünleri



Süt ve süt ürünleri protein ile kalsiyumdan oldukça zenginler. Bunların yanı sıra sütün yağındaki fosfolipidler hücresel aktiviteyi ve hücre zarını koruyorlar. Sütü sade olarak içmek yerine sütten elde edilen ürünleri tercih edin. Bunun nedeni ise yoğurt ve türevlerinin ayrıca probiyotik içerikleri sayesinde bağışıklık sistemi ile bağırsak faaliyetlerinde de fayda sağlamaları. Eğer fazla kilonuz yoksa özellikle yoğurt, ayran, kefir ve beyaz peynirin yağlı olanlarını tercih edin.



Balık



Omega 3’ün embriyoların tutunmasında ve yumurta kalitesini arttırmada önemi ispatlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şule Selvi somon, sardalye ve hamsi gibi yüksek omega 3 içeren balıkları sofranızda haftada 2 kez mutlaka bulundurmanız gerektiğine dikkat çekiyor.



Fındık, badem, ceviz



Avokado, fındık, badem, ceviz ve zeytin de yüksek omega 3 içerikleriyle beslenme listenizde mutlaka bulundurmanız gereken besinler arasında yer alıyor.

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