Kadın sosyal medyanın diline düştü! Kriz çıkartan sütyen sahnesi!

Fox TV'de ekrana gelen Kadın dizisi 3. sezonuna da zirvede başladı. Reyting rekortmeni dizide yaşanan ayrılıkların ardından konu başka bir yere doğru evrildi. Kadın'ın başrol oyuncuları Caner Cindoruk ile Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı karakterler ölerek diziye veda etti.Özellikle Caner Cindoruk'un canlandırdığı Sarp karakterinin vedasından sonra senaryonun nasıl ilerleyeceği merak konusu olmuştu. Bu düşüncelerle Kadın 69. son bölümü ile ekrana geldi.Kadın 69. bölüme sütyen sahnesi damga vurdu. Bahar ve çocuklar, Sarp'ın ölümüne alışmaya çalışırken, evi yanan ve tüm eşyaları kül olan Enver de Şirin'le birlikte Bahar'ın evine geldi. Enver üzerine kıyafet bulmak için Şirin ile birlikte Sarp'ın evine gidince olanlar oldu. Şirin, Sarp'ın yatak odasında pembe bir sütyen buldu. ütyeni göstermek için babasının yanına giden Şirin'i o halde gören Bahar ise şok oldu ve Sarp'ın kendisini bir kadınla aldattığını sandı. Olaylar içinden çıkılmaz bir hal aldı. Daha sonra gerçek ortaya çıktı ve sütyenin aslında Sarp ile bir alakası olmadığı Arif'in babasının evi günlük kiraladığı ortaya çıktı. Pembe sütyen ise Kadın son bölümde en çok konuşulan sahne oldu.