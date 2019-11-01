Kadın dizisine sürpriz transfer!

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3. sezonuna da zirvede başlayan Kadın dizisinde yaşanan ayrılıkların ardından senaryonun nasıl şekilleneceği merak konusu olmuştu. Başrol oyuncuları Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk, Kadın'a veda etmişti. Usta oyuncu Hümeyra'nın kadroya katılması diziye hareket getirse de Kadın'a yeni isimler de katılmaya devam ediyor.Son olarak Hakan Kurtaş da kadroya dahil edildi. Kurtaş en son Kıvanç Tatlıtuğ ile Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı Çarpışma dizisinde rol almıştı. Kadın 70. Bölüm 2. Fragmanı ile Hakan Kurtaş ilk kez izleyici karşısına çıktı.Hakan Kurtaş 1988 yılında İzmir'de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi iktisatçı, babası çocuk doktorudur.Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır.Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır.