İzleyiciden tepki aldı!

Fox Tv'nin sevilen dizisi Kadın'a izleyiciden tepki aldı.

TV Dünyası - 20.12.2017 17:17

Fox Tv'nin başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizi sosyal medyada çok konuşuluyor… Geçen bölümde yaşanan Sarp’ın telefonundaki mesajlarla yıkılan Bahar'ın hasta olduğunu öğrenmesi hem onu hem de izleyenleri üzdü.



Bahar'ın bu durumda nasıl bir yol izleyeceği adeta merak konusu oldu. İlik hastası olan Bahar'ın, Şirin'e muhtaç kalma ihtimali izleyenleri çıldırttı.



İzleyiciler bu sahneler için; "Bir de hasta oldu tam oldu!", "Bu kadarına da gerek yoktu!", “Şimdi de Bahar’ı Şirin’e mi muhtaç edeceksiniz?", "Şirin ona günahını vermez!", "Bu kadının başına gelenler pişmiş tavuğun gelmedi!", "Çocuklarına ne olacak!","Fakirlik tamam da hastalık abartı oldu sanki!", "Şirin elinden gelse kendi öldürür ablasını!" gibi yorumlar yaptılar.

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