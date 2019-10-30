Kadın dizisinden ayrılan Caner Cindoruk: "Her şey..."

Fox TV'de salı akşamları ekrana gelen Kadın, 3. sezonuna da rekorlarla başladı. Reyting rekortmeni dizinin yeni sezonun da beklenmeyen ayrılıklar da yaşandı. Kadın'ın başrol oyuncusu Caner Cindoruk da diziye veda eden isimlerden biri oldu.Oyuncu önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Caner Cindoruk, "Tiyatro oyunumuz devam ediyor. Her şey gayet yolunda. Arkadaşlarla uzun zamandır görüşmüyorduk, bir araya geldik" dedi.Caner Cindoruk, Kadın'da başrolü Özge Özpirinçci ile paylaşıyordu.