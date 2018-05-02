Kadın dizisinde yeni karakter!

Fox Tv'de yayınlanan 'Kadın' dizisinin son bölümünde hikaye öyle bir noktaya kilitlendi ki, izleyici merak içinde yeni bölümü bekliyor.

TV Dünyası - 02.05.2018 11:36
Kadın dizisinde yeni karakter!
Bahar’ın hastalığı iyice kötüleştiği için bir an önce ilik nakli olması gerekiyor. Ancak Şirin’in kanında Hepatit’e rastlandı ve bir kaç ay tedavi görmesi şart oldu.

Jale, bu durumu Hatice’ye anlatınca, yeni bir olay ortaya çıktı.

Hatice, Bahar’ın babası olan eski eşinin kendisini Bahar isimli bir kadınla aldattığı ve kızına da çok sevdiği o kadının adını koyduğunu açıkladı.

O dönemde çevresinden duyduğu söylentilerle Bahar isimli kadının, eski eşinden bir de kızı olduğunu duyduğunu söyledi.

Hatice, eski komşularına ulaşıp Bahar’ın izini buldu.

Bahar’ın kız kardeşi olma ihtimali yüksek olan bir kız kardeş daha ortaya çıktı.

Sevilen dizinin hikayesi öyle bir noktada kilitlendi ki Bahar ölümle yaşam arasında gidip geliyor ve en kısa sürede ilik naklinin gerçekleşmesi gerekiyor.

Ekran başında izleyenler sosyal medyada, "Şirin'den kurtulmak istiyoruz" şeklinde tweetler paylaşarak yeni kardeşin iyi, sevecen biri olması hakkında temennide bulundu.

Henüz bu yeni oyuncuyla ilgili bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak yeni bölümde daha net bilgiler ortaya çıkabilir. Tabii Bahar’a adını veren kadın da ortaya çıkacak.

İzleyici Kadın dizisinin yeni bölümü heyecanla bekliyor.
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