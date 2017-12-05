Kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul kurtarıldı!

Mersin'de, bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından kurtarıldı. Genç kızı kaçıran şehir eşkıyaları gözaltında... Zelal Topçul, "5 yıldır beni seviyormuş. Yani böyle bir şeyi istemeden yaptığını düşünüyorum. Pişman olmuştur. Büyük bir hata yaptı. Keşke yapmasaydı. Hiçbir zarar vermediler, gittiğim gibi geri geldim. Çok iyiyim" diye konuştu.

Yaşam - 05.12.2017 10:05

Mersin’de, evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından, bindiği minibüsten indirilerek kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.



Kaçırılma olayının ardından genç kızı bulabilmek için çalışmalarını genişleten ekipler, birçok adrese baskınlar düzenledi. Merkez Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi’nde, Derviş Topçul’un akrabasına ait bir adrese düzenlediği operasyonda Zelal Topçul’a ulaşan ekipler, kaçırılma olayına karışan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.



Pazar günü saat 14.30’da kaçırılan Topçul, pazartesi günü akşam saat 21:30’da yeniden özgürlüğüne kavuştu. Yaklaşık 31 saat zanlıların elinde rehin kalan genç kız, Emniyet Müdürlüğü’nde babasına sarılarak, kurtarılmanın mutluluğunu yaşadı.



"TÜM POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM"



Babasının yanından biran ayrılmayan Zelal Topçul, "Her şey bir anda oldu. Şu an iyiyim ve o ana dönmek istemiyorum. Kötü bir olaydı. Böyle olsun istemezdim. Herkes ayağa kalktı. İnşallah kimsenin başına gelmez. Babamla amcamın yanındayım, polislere teşekkür ederim. Ben iyiyim, gittiğim gibi geri geldim. Buldurlar beni. Tüm polislere teşekkür ederim" dedi.



"İSTEMEDEN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Zelal Topçul, "5 yıldır da beni seviyormuş. Yani böyle bir şeyi istemeden yaptığını düşünüyorum. Pişman olmuştur. Büyük bir hata yaptı. Keşke yapmasaydı. Annemin, babamın, amcamın göz yaşına değmedi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu kadar cesaretli olacağını beklemiyordum. Bu kadarını yapacağını kestiremiyordum. Şu anda iyiyim çok şükür babam, amcam yanımda. Polislere teşekkür ediyorum. Hiçbir zarar vermediler, gittiğim gibi geri geldim. Çok iyiyim." diye konuştu.



Yaklaşık 31 saat zanlıların elinde rehin kalan genç kız, Emniyet Müdürlüğü’nde babasına sarılarak, kurtarılmanın mutluluğunu yaşadı. Zelal Topçul, Derviş Topçul'un kendisini bir akrabalarınn evine götürdüğünü ve evdekilerin olaydan haberi olmadığını belirterek, "Bana zarar vermediler. İyi baktılar, şiddet uygulamadılar. 5 yıldır beni seviyordu. Bir inada bağlamıştı. Keşke böyle olmasaydı. Bana olanlardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Beni incitmedi, el sürmedi. Şikayetçi değilim" dedi. Kızına kavuşup ona sarılan baba Yusuf Topçul ise olayların bu hale gelmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Topçul, "Çok mutluyuz. Bundan daha mutlu olunmaz. Emniyet Teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Kızıma kavuştum. Keşke bu noktaya gelmeseydi" diye konuştu.



BABA: KEŞKE OLMASAYDI



Baba Yusuf Topçul ise, "Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Demek ki kaderde varmış. Çok şükür kızım sapasağlam geldi. Müdürümüz başta olmak üzere tüm emniyete teşekkür ederim" diye konuştu.



6 GÖZALTI



Polis ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi de gözaltına aldı. Zelal'i Derviş Topçul, ağabeyi ve arkadaşının kaçırdığı ortaya çıkmıştı. (Kaynak: DHA)

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