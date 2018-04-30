Kabil'de çifte saldırı! Onlarca ölü var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yaşam - 30.04.2018 11:31
Kabil'de çifte saldırı! Onlarca ölü var!
Afganistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis görevlisi Jan Agha ikinci patlamada ölenler arasında AFP foto muhabiri Shah Marai ve üç diğer gazetecenin de bulunduğunu aktardı.

Yerel medyanın haberlerine göre, bölge polisinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 08.00'deki ilk saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra ikinci bir bombalı saldırı daha yapıldı.

SALDIRGAN KENDİSİNE 'GAZETECİ' SÜSÜ VERMİŞ

Yabancı ajanslara konuşan görgü tanıkları, saldırganın kendisine gazeteci görüntüsü vererek basın mensuplarının bulunduğu bölgeye geldiği ve daha sonra kamerasına yerleştirdiği bombayı patlattığı ifade edildi.

Haberi, AFP ajansı resmi Twitter hesabından duyurdu. Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Geçen şubat ayında aynı bölgede yapılan bombalı saldırıları da DEAŞ üstlenmişti. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Afganistan, Kabil

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Yasak Elma görücüye çıktı! Yasak Elma görücüye çıktı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Kutluay yeni sevgilisiyle ilk kez trafikte görüntülendi! Kutluay yeni sevgilisiyle ilk kez trafikte ...
Doğa Rutkay müjdeyi böyle verdi! Doğa Rutkay müjdeyi böyle verdi!
Bahar Candan'ın direk dansı olay yarattı! Bahar Candan'ın direk dansı olay yarattı!
Google, Aysel Gürel'i unutmadı! Google, Aysel Gürel'i unutmadı!
Çağatay'ın parası yetmeyince... Çağatay'ın parası yetmeyince...
Boran Kuzum ve Miray Daner'den hayranlarına mesaj var! Boran Kuzum ve Miray Daner'den hayranlarına ...
Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor? Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor?