Kabil'de çifte saldırı! Onlarca ölü var!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yaşam - 30.04.2018 11:31

Afganistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte patlamada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis görevlisi Jan Agha ikinci patlamada ölenler arasında AFP foto muhabiri Shah Marai ve üç diğer gazetecenin de bulunduğunu aktardı.



Yerel medyanın haberlerine göre, bölge polisinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 08.00'deki ilk saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra ikinci bir bombalı saldırı daha yapıldı.



SALDIRGAN KENDİSİNE 'GAZETECİ' SÜSÜ VERMİŞ



Yabancı ajanslara konuşan görgü tanıkları, saldırganın kendisine gazeteci görüntüsü vererek basın mensuplarının bulunduğu bölgeye geldiği ve daha sonra kamerasına yerleştirdiği bombayı patlattığı ifade edildi.



Haberi, AFP ajansı resmi Twitter hesabından duyurdu. Saldırıyı DEAŞ üstlendi. Geçen şubat ayında aynı bölgede yapılan bombalı saldırıları da DEAŞ üstlenmişti. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

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