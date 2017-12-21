Kabarık etekler "in" mi oluyor?

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Özge Özpirinçci gibi ünlülerde de rastladığımız kabarık etekli elbiseler yine çok moda.

Moda - 21.12.2017 16:29

Özellikle kırmızı halının, payet şıklığı ile coştuğu son günlerde, bir yenilik de kabarık eteklerden geldi. “Nerede olsa kaybolmaz” diyeceğimiz bu etekler sayesinde hem fazlasıyla ilgi çekilebiliyor, hem de daha ihtişamlı bir görüntü sergilenebiliyor. O elbiseler hep, “Ben buradayım” dedirtiyor. Prenses içgüdüsü ile doğan biz kadınlara kendimizi bir prenses gibi hissettiriyor da olabilir. Kabarık eteklere olan ilgimiz ve beğenimiz belki de bu yüzden hep daha fazla. Ne yapalım, prenseslik daha doğuştan kanımızda seğiriyor.



Dünya starlarında da çok rastladığımız bu model son günlerin balık etek kesimindeki tuvalet ve abiyelerini unutturup; nişan, düğün, davet ve özel geccelerde yine bir kabarık etek furyası başlatacak gibi görünüyor.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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