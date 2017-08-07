Kaan Tangöze taksiciyle sıkı pazarlık yaptı!

Kaan Tangöze, Bodrum'da taksiciyle sıkı bir pazarlık yaptı. Tangöze, 180 lira isteyen taksiciyle 100 liraya el sıkıştı.

Magazin - 08 Ağustos 2017 01:00
Kaan Tangöze taksiciyle sıkı pazarlık yaptı!
Kaan Tangöze, kazık fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da uyanık davrandı. Sevgilisi Kıvılcım Ural'la birlikte merkezden havaalanına giden ünlü rockçı, taksiciyle pazarlık yaptı. Tangöze, 180 lira isteyen taksiciyle 100 liraya el sıkıştı. Tatilciler kazık fiyatlarıyla ünlü Bodrum'a akın edince uyanık esnaf da boş durmadı. Havalimanına gitmek isteyen tatilciler, taksicilerin uyguladığı kazık tarifeyle ceplerini boşalttı. Ancak Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, taksicilerden daha uyanık çıktı. Konser için önceki gün sevgilisiyle Bodrum'a giden ünlü rockçı, organizasyonda eksiklikler olduğu gerekçesiyle sahne almadan İstanbul'a geri döndü.

KONSER İPTAL OLDU
Bodrum'a aşkı ve ekip arkadaşlarıyla sabah saatlerinde giden şarkıcı, aynı günün akşamı dönmeye karar verince tatil planları da suya düştü. İkili, Bodrum Merkez'de kaldıkları otelden çıkıp havalimanına gitmek için taksi tuttu.

80 LİRA CEPTE KALDI
Ortalama 40 kilometrelik mesafe için 180 TL isteyen taksiciyle yola çıkmadan sıkı bir pazarlığa tutuşan şarkıcı, ücreti düşürmek için şoföre bin bir dil döktü.

Fiyatı çok bulan Kaan Tangöze, kendilerini 100 TL'ye havalimanına bırakması için taksiciyi ikna etti. Pek çok tatilci gibi kazık yemekten kurtulan ünlü rockçının 80 TL'si cebinde kaldı. İkna kabiliyetiyle taksi ücretini indiren Tangöze'nin bu hareketi ise "Anlaşılan taksimetre değil, Kaanmetre çalışmış" dedirtti.

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Kaynak: takvim.com.tr
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