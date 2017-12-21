Kaan Tangöze, Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural... Davalık oldular!

Magazin - 21.12.2017 11:11

Kıvılcım Ural'dan çarpıcı itiraflar!

Çocuk krizi büyüyor! Şimdi de...

Şoke eden iddia! "7 yaşındaki oğlunu evden kovdu"

"Kusura bakma eşin var deseydin!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Seçkin Piriler’in avukatı Ayşegül Mermer’in verdiği şikayet dilekçesine göre Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’yle evli olan Seçkin Piriler’in bu evliliğinden müşterek iki çocukları bulunuyordu. 6 yıllık evlilik 11 Mart 2016’da anlaşmalı olarak sona erdi.İddiaya göre eski eşinin sevgilisi olan Kıvılcım Ural 19 Aralık 2017 günü İnstagram hesabından, “Duyduklarıma inanamıyorum. Ebeveynlerin çocuklarına yaptıkları şiddet haberlerini aldıkça deliriyorum. Çocuklarını maddi manevi kullanmak için onları istismar etmelerine şu genç yaşımda ben katlanamıyorum. Sadece doğurmak ile ana olunmuyor…Hiçbir çocuk hiçbir ilişkinin garantisi değildir.. Hiçbir çocuk sizin hayatınızı kurtarmak için dünyaya gelmez.. Kendi başarısızlığınızın cezasını çocuklarınıza çektiremezsiniz.. Ben artık şiştim! Göstermelik sevgi karelerinin ardında yatan karanlık sırları işitmekten bıktım!! Bu mesajımı okurlar da utanırlar belki... Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğru yolu bulun. Doğru yolu gösterdiğinin bir önemi olması sizin için” diye bir yazı paylaştı.Kıvılcım Ural’ın bu paylaşımdaki iddialarının hakaret içerikli olduğunu belirten avukat Ayşegül Mermer, müşterek çocukların zarar görmemesi için mahkemeden Kıvılcım Ural aleyhine koruma kararı talep etti. Kıvılcım Ural’ın cep telefonundan Seçkin Piriler’e 18 Aralık’ta “Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım. Tepemin tasını attırdın. O oğlunu sürekli evden kovup kavgalar edip psikolojisini mahvettin. Çocuğu babasına karşı kullanıp ağzına s..tın çocuğun. 7 yaşında çocuğu evden kovmak ne demek ya? Vicdansız k… Kaan’a söyledim onu alsın, biz ona layığı ile bakarız… Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende ya pislik.. Bu sana son uyarım. Senin deli olduğunu Kaan kanıtlarsa, çocuklarına ne kadar davrandığını herkes öğrenirse o masken düşünce ne yapacaksın düşün bunları!! Sen kimsenin umurunda değilsin. Seni sevmeyen adamın içine sokulmak için elinden geleni yaptın. Kim seni takıyor gurursuz! O çocuğa annelik yap yoksa mumlar ararsın o çocuğunu” diyerek hakaretlerini sürdürdü.Avukat Ayşegül Mermer, “İnstagram paylaşımları ve mesajlar incelendiğinde şüphelinin müvekkilime adeta düşmanca bir tutum sergilediği, söylemleriyle onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği, kasıtlı bir biçimde müvekkilimi aşağılayıcı söylemlerle istinatlarda bulunduğu ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu görülmektedir. Hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve özel hayatın gizliliği suçlarından iddianame düzenlenerek şüpheli Kıvılcım Ural hakkında kamu davası açılmasını istiyoruz” diye konuştu. (Kaynak: hurriyet.com.tr / Özge Eğrikar)