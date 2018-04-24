Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural önceki gün Asmalımescit'te bir kafede görüntülendi. Çift bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kıvılcım Ural olayın uzamaması için sevgilisinin elini tutmak istedi ama Kaan Tangöze sinirle masadan kalktı. Ardından da hesabı ödemek için kafeye geri döndü. Kıvılcım Ural'la birlikte mekandan ayrılan Kaan Tangöze hiç konuşmadan otoparka kadar yürüdü. Çift soruları da yanıtsız bıraktı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın sinirleri gerildi!
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural çifti bir kafede tartıştı. Sinirleri gerilen Kaan Tangöze önce masayı terk etti ardından da hesabı ödemek için geri döndü.Magazin - 24.04.2018 09:40
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