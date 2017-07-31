Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze, uğruna altı yıllık eşi Seçkin Piriler’den boşandığı sevgilisi Kıvılcım Ural’la kavga ettiği ve ayrıldıkları iddia edilmişti.
İddialar üzerine açıklama yapan Kıvılcım Ural, "Kaan'la ayrılmadık, çok mutluyuz."dedi.
FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural ayrıldı mı?
Kaan Tangöze’nin altı yıl evli kaldığı Seçkin Piriler’i aldattığı Kıvılcım Ural’la ayrıldığı iddia edilmişti. İddialara Kıvılcım Ural'dan yanıt geldi.Magazin - 31 Temmuz 2017 20:40
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural
MAGAZİN HABERLERİ
- Meryem dizisinde kim kimdir?
- Bella Hadid ve Kendall Jenner şıklık yarışında!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon çekimleri başlıyor!
- Burcu Binici, İtalya’nın altını üstüne getirdi!
- Dolunay dizisi setinde neler oluyor?
- Binnur Kaya 'Bu Sayılmaz' ile ekrana geri dönüyor!
- Murat Dalkılıç film için partner arıyor!
- Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?
- Çocuklar Duymasın'dan FETÖ kitabı açıklaması!
- Demet Akalın, Bodrum'da coşturdu!