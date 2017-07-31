Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural ayrıldı mı?

Magazin - 31 Temmuz 2017 20:40

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze, uğruna altı yıllık eşi Seçkin Piriler’den boşandığı sevgilisi Kıvılcım Ural’la kavga ettiği ve ayrıldıkları iddia edilmişti.İddialar üzerine açıklama yapan Kıvılcım Ural, "Kaan'la ayrılmadık, çok mutluyuz."dedi.