Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural ayrıldı mı?

Kaan Tangöze’nin altı yıl evli kaldığı Seçkin Piriler’i aldattığı Kıvılcım Ural’la ayrıldığı iddia edilmişti. İddialara Kıvılcım Ural'dan yanıt geldi.

Magazin - 31 Temmuz 2017 20:40
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural ayrıldı mı?
Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze, uğruna altı yıllık eşi Seçkin Piriler’den boşandığı sevgilisi Kıvılcım Ural’la kavga ettiği ve ayrıldıkları iddia edilmişti.

İddialar üzerine açıklama yapan Kıvılcım Ural, "Kaan'la ayrılmadık, çok mutluyuz."dedi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası
  • Aleyna Tilki'nin klibi Britney Spears’ın taklidi mi?
  • Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu
  • Sevda Demirel: Hande Ataizi'ne bugün olsa yine o tokadı atarım
  • 40 derece sıcakta böyle giyindi

Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası

MAGAZİN HABERLERİ

  • Meryem dizisi için geri sayım!
  • Şıklık yarışına girdiler!
  • Yeni sezon çekimleri başlıyor!
  • İtalya’nın altını üstüne getirdi!
  • Dolunay setinde neler oluyor?
  • 2 yıl sonra ekrana dönüyor!
  • Murat Dalkılıç partner arıyor!
  • İşte Zeynep Molho'nun son durumu
  • Akalın, Bodrum'da coşturdu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!
  • Berkay baba oldu!
  • Adem Kılıççı ve Tuğçe Melis Demir aşk mı yaşıyor?
  • Pelin Akil ve Anıl Altan tatilde aşk tazeledi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eser West ve Acun Ilıcalı buluşması!
  • Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?
  • Murat'ın sabah şekeri!
Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!