Justin Timberlake eşinden özür diledi!

Justin Timberlake'in, eşi Jessica Biel'i aldattığı iddiaları son zamanlarda magazin gündemini meşgul ediyordu. Ünlü şarkıcıdan beklenen açıklama geldi.Timberlake, Palmer filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile samimi şekilde görüntülenmişti. Timberlake, bu olayın ardından "Dedikodulardan olabildiğince uzak duruyorum ama ailem için, sevdiğim insanları incittiği için son söylentilerin önemli olduğunu hissediyorum” diyen Timberlake, “Birkaç hafta önce şiddetli bir şekilde yargılandım ama netleştireyim, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla alkollüydüm ve davanışımdan dolayı pişmanım. Daha iyi tanınmalıydım. Bu, oğluma sunmak istediğim bir örnek davranış değil. Onları bu utandırıcı duruma soktuğum için harika karımdan ve ailemden özür diliyorum. Elimden geldiğince en iyi eş ve baba olmaya odaklanıyorum. Ama bu davranışım, o çabaya yakışmadı." açıklamasını yaptı.