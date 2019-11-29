Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, geçtiğimiz hafta bir barda oyuncu Alisha Wainwrigh ile el ele tutuşurken görüntülenmişti. İkilinin samimi halleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
ÇOK PİŞMAN
Basın yansıyan bu görüntüler Justin Timberlake ve 7 yıllık eşi Jessica Biel'in evliliğini sarstı. E! News'a konuşan bir kaynak, Justin Timberlake'in, eşi Jessica Biel'i aldattığı için çok pişman olduğu ve bunu dile getirdiğini söyledi. Yine aynı kaynak Timberlake'in o akşam aşırı alkollü olduğunu ve Alisha Wainwright ile aralarındaki yakınlaşmanın o kadar olduğunu belirtti.
Justin Timberlake aldattığı için çok pişman!
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in, 7 yıllık eşi Jessica Biel'i aldattığı iddia edilmişti.
29.11.2019 13:35 Dünya Magazin