Jose Fernandao'nun vale sorunu!

Jose Fernandao kendisini durduran valelere “Üzerimde sadece 10 lira var” dedi.

Magazin - 09 Ağustos 2017 11:15
Jose Fernandao'nun vale sorunu!
Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao, önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden futbolcu telaştan vale ücretini unuttu. Futbolcuyu vale durdurdu. 10 lira uzatan Fernandao, “Ücret 20 lira” yanıtı aldı. “Üzerimde sadece 10 lira var” diyen futbolcu, son sürat uzaklaştı.

Fernando'nun kemerle imtihanı!

Fernando'nun kemerle imtihanı!



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