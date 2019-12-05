Jet Sosyete'nin konuğu Onur Buldu

Jet Sosyete’de bu hafta, Ozan işlediği bir suçtan ötürü, bir okul inşaatında inşaat işçisi olarak çalışacağı kamu hizmeti cezası alır. Diğer yanda Gizem, Cengiz’le iddiaya girer: Gizem bir hafta boyunca alışveriş yapmayacak ve karşılığında Cengiz de ona pırlanta bileklik hediye edecektir. Öte yandan Alara, Ozan’ın inşaatta birlikte çalıştığı arkadaşıyla tanışır ve onu daha da yakından tanıyabilmek için Ozan gibi suç işleyerek kamu hizmeti cezası almaya karar verir. İlayda’nın başı ise şirketin tuvaletini kullanmakta zorlandığı için derttedir.