Jessica May ve Hüseyin Kara evleniyor!

24’üncü yaşını Arnavutköy’deki bir mekanda kutlayan Jessica May, sevgilisi Hüseyin Kara ile evleneceklerini açıkladı. Oyuncu, “Yazın Brezilya’da evleneceğiz. Evlenme teklifi çok güzeldi” dedi.

Magazin - 09.12.2017 02:00
Jessica May ve Hüseyin Kara evleniyor!
Show TV'de ekrana gelen Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May, 24’üncü yaşını Arnavutköy’deki bir mekanda kutladı. Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile aşk yaşayan Brezilyalı oyuncu, evleneceklerini açıkladı: “Ciddi bir ilişkimiz var. Yazın Brezilya’da evleneceğiz. Benim ailem orada olduğu için düğünü orada yapma kararı aldık. Evlenme teklifi çok güzeldi. Dilimi öğrenmiş, İstanbul Boğazı’nda Portekizce evlenme teklif etti.”

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