Jessica May ve Hüseyin Kara evleniyor!

Magazin - 09.12.2017 02:00

Show TV'de ekrana gelen Yeni Gelin dizisinin Bella’sı Jessica May, 24’üncü yaşını Arnavutköy’deki bir mekanda kutladı. Fotoğrafçı Hüseyin Kara ile aşk yaşayan Brezilyalı oyuncu, evleneceklerini açıkladı: “Ciddi bir ilişkimiz var. Yazın Brezilya’da evleneceğiz. Benim ailem orada olduğu için düğünü orada yapma kararı aldık. Evlenme teklifi çok güzeldi. Dilimi öğrenmiş, İstanbul Boğazı’nda Portekizce evlenme teklif etti.”