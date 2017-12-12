Jessica May: Senaryolarla Türkçe öğrendim

Brezilyalı oyuncu Jessica May'den ilginç bir itiraf geldi. May, Türkçe’yi senaryo okuyarak geliştirdiği söyledi.

Magazin - 13.12.2017 07:00
Jessica May: Senaryolarla Türkçe öğrendim
Show TV'de ekrana gelen Yeni Gelin dizisinin güzel ismi Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkçe’yi senaryo okuyarak geliştirdi. 6 yıldır Türkiye’ye gelip giden ve dizi sebebiyle uzun süredir Adana’da yaşayan Brezilyalı oyuncu May, “Türkçe için dil eğitimi almadım. Türkiye benim ikinci vatanım, burayı çok seviyorum. Çevremdeki insanların konuşmalarını taklit ederek konuşuyorum. Yazıları okumak ve yazı yazabilmek konusunda senaryolar çok büyük etken” dedi.

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Bağlantılar: Jessica May, Yeni Gelin

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