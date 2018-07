Jessica May evlendi!

Magazin - 02.07.2018 11:54

Jessica May'dan alkışlanacak bağış!

Nikah şahidi Alex de Souza!

Brezilya'nın Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta düzenlenen törenle dünya evine giren Jessica May ve Hüseyin Kaya'nın aileleri düğünde hazır bulundu.Güzel oyuncu Jessica May Instagram hesabından gelinlikle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.Rizeli nişanlısının doğa sevgisinden etkilenen Jessica May, düğün öncesi ona “Hem hatıramız hem de doğaya bir katkımız olsun” diyerek hatıra ormanı fikrinden söz etti. Çift, Denizli-Sundurlu’ya dikilmek üzere 2 bin adet fidan bağışında bulundu.