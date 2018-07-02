Jessica May evlendi!
Show TV ekranlarında yayınlanan 'Yeni Gelin’ dizisinin Brezilyalı yıldızı Jessica May, fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile Brezilya’da nikah masasına oturdu.
Magazin - 02.07.2018 11:54
Brezilya'nın Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta düzenlenen törenle dünya evine giren Jessica May ve Hüseyin Kaya'nın aileleri düğünde hazır bulundu.
Güzel oyuncu Jessica May Instagram hesabından gelinlikle çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.Rizeli nişanlısının doğa sevgisinden etkilenen Jessica May, düğün öncesi ona “Hem hatıramız hem de doğaya bir katkımız olsun” diyerek hatıra ormanı fikrinden söz etti. Çift, Denizli-Sundurlu’ya dikilmek üzere 2 bin adet fidan bağışında bulundu.
Jessica May'dan alkışlanacak bağış!
Nikah şahidi Alex de Souza!
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