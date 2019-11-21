Jennifer Lopez'in gözyaşlarını tutamadığı anlar!

Jennifer Lopez'den olay taciz itirafı: "Göğüslerini göster" dedi!

Jennifer Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez, ünlü şarkıcıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu.Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'in bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Amerikan Futbol Ligi NFL finali Super Bowl'da sahne alacağını öğrenince gözyaşlarını tutamadığını "Jennifer eylül ayından beri hazırlanıyor. Bu onun hayatı boyunca hayalini kurduğu bir şeydi. Birkaç kez çok yaklaşmıştı ama gerçekleşeceğini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı" diyerek itiraf etti.2 Şubat 2020 günü Miami'de gerçekleşecek etkinlikte Shakira ile sahne alacak Jennifer Lopez daha önce "Dünyanın en büyük sahnesinde yapacağımız şovu sergilemek için şimdiden sabırsızlanıyorum" demişti.