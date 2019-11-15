Jennifer Lopez'den olay taciz itirafı: "Göğüslerini göster" dedi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in internet sitesi The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamalar herkesi şaşkına uğrattı. JLo yaşadığı taciz olayını da anlattı. Lopez, tacizin seneler önce gerçekleşmesine rağmen hala hatırladıkça rahatsız olduğunu dile getirerek olayı şu sözlerle özetledi:"Bir film görüşmesi için bir yönetmenle buluşmuştum. Üzerimdekini çıkarmamı istedi. 'Göğüslerini göster!' dedi. Odada kostüm tasarımcısı bir kadın da vardı. Cevabım 'Hayır' oldu. Ona, 'Sana bir şeyler göstermek zorunda değilim. Sette görürsün' demiştim."