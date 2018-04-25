Jelena sosyal medyayı salladı!

Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa son klibindeki cesur sahneleriyle sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı.

Magazin - 25.04.2018 10:48
Jelena sosyal medyayı salladı!
Beşiktaş'ın Sırp defansı Dusko Tosic'in pop yıldızı eşi Jelena Karleusa'nın "Puna Kosta" isimli şarkısına çektiği klip sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


39 yaşındaki popçu, geçtiğimiz günlerde stilini yenilemesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Jelena Karleusa'nın şeffaf elbisesi ile seksi pozlar verdiği klibe kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı.

İşte Jelena Karleusa'nın o klibi:



Jelena Karleusa stilini yeniledi!

Jelena Karleusa stilini yeniledi!
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