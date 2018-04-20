Jelena Karleusa stilini yeniledi!

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa imaj yeniledi.

Dünya Magazin - 20.04.2018 12:58
Jelena Karleusa stilini yeniledi!
Ülkesi Sırbistan'da ünlü bir popçu olan Jelena Karleusa, geçtiğimiz gün tarzını yeniledi.


Saçlarını kaynakla kalçasına kadar uzatan 39 yaşındaki popçu, gardırobuna Kim Kardashian'la özdeşleşmiş vücudu tamamen saran elbiselerden ekleyerek, yine fiziğini gözler önüne serdi.


Karleusa, tarzını 5 bin liralık zebra desenli Gucci ayakkabılarıyla tamamladı.
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