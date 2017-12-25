İzmir'de korkutan deprem

Foça ve Karaburun arasında bu sabah saat 08:13'de gerçekleşen 4.8'lik depremin ardından, aynı bölgede 3.9'luk bir sarsıntı daha oldu.

Yaşam - 25.12.2017 10:05
İzmir'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:13'te merkezi İzmir Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Foça ve Karaburun arasında gerçekleşti.


Yerin 16.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.


Öte yandan, 4.8'lik depremin ardından saat 08:30'da aynı merkezli 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.
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Bağlantılar: İzmir, Karaburun, deprem

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