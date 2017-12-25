İzmir'de korkutan deprem

Yaşam - 25.12.2017 10:05

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:13'te merkezi İzmir Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Foça ve Karaburun arasında gerçekleşti.Yerin 16.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.Öte yandan, 4.8'lik depremin ardından saat 08:30'da aynı merkezli 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.