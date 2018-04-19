İzleyicinin sabrı taşıyor!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor. Ancak izleyici bu hafta dizideki bir sahneye resmen çıldırdı.

TV Dünyası - 19.04.2018 14:29
İzleyicinin sabrı taşıyor!
Beğenilen dizinin müdavimleri büyük bir heyecanla yeni bölümde yaşanacakları beklerken bu haftaki bölümde izleyicinin tepkisini çeken bir sahne vardı.

Jülide, bildiklerini Sarp’a anlatmak için bir hamle yaptığında, ekran başındakiler de artık bazı sırların ortaya dökülmesinin zamanı geldiği için büyük bir heyecanla bekledi.

Son yayınlanan bölümde artık bazı gerçeklerin ortaya çıkacağı sanılmıştı ama beklenildiği gibi olmadı. Üstelik sahne o kadar boş boş bakışmalarla doluydu ki ekran başındakiler çileden çıktı. Klasik bir dizi klişesi yaşandı ve Jülide tam söyleyecekken vazgeçti. Tabii bu durum da sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.


Dizi hakkında sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları şu şekilde:

- Evet zirvede ama böyle sıkıcı bir şekilde gitmeye devam ederse zor görür zirveyi. Hele dünkü Sarpla annesinin diyaloğu resmen faciaydı.

- Eski Türk filmlerindeki salak salak bakışmalar, annesinin bir Kayınpeder’e bir Sarpa bakıp saçma sapan açıklamalar yapması. İzleyicinin aklıyla dalga geçiyorsunuz resmen.

-Lütfen izleyiciye hak ettiği değeri verin ve diziyi basitleştirmeyin.”

İşte ekran başındakileri çıldırtan o sahne:

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