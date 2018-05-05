İzleyicinin gözünden kaçmadı!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver'in hayat verdiği Sürreyya karakterinin karnı dün akşam yayınlanan 48. bölüme damga vurdu.

TV Dünyası - 05.05.2018 12:28
İzleyicinin gözünden kaçmadı!
Özcan Deniz ile Aslı Enver'in başrolü paylaştığı dizi dün akşam 48. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dizinin son bölümündeki hata ekran başındakilerin gözünden kaçmadı.

Dizide hamile olan Süreyya’nın karnı, bazı sahnelerde daha büyük, bazı sahnelerde daha küçük görünüyor. İstanbullu Gelin'in izleyicisinin gözünden kaçmayan detay yüzünden dün akşam dizi sosyal medyada alay konusu oldu.

"Süreyya’nın karnı nereye gitti", "Karnı büyüyeceğine küçülüyor" gibi yapılan yorumlardan sonra herkes dönüp dönüp dizinin son bölümünde Süreyya’nın karnına dikkat ediyor.


Burcu, Süreyya ve İpek’in yer aldığı sahnede Süreyya’nın karnı çok küçük görünüyor.

Ancak dizinin sonuna doğru başka bir sahnede Emir ve Süreyya boya yapıyor. Aradan sadec bir gün geçmiş. Bu sahnede Süreyya’nın karnı daha büyük duruyor.

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