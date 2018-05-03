İzleyici Sena'yı istemiyor!

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz istenmeyen oyuncu oldu.

TV Dünyası - 03.05.2018 11:31
İzleyici Sena'yı istemiyor!
Geçtiğimiz sezon "Bodrum Masalı" isimli diziyle ünlenen Dilan Çiçek Deniz, final yapan dizinin ardından yurt dışına oyunculuk eğitimi almaya gitmişti.

Reyting rekorları kıran dizide Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşan Dilan Çiçek Deniz, canlandırdığı karakter nedeniyle sürekli eleştiriliyor. Dizinin büyük hayran kitlesi tarafından Deniz, istenmeyen kişi ilan edildi.

Sosyal medyadaki birçok kullanıcı tarafından atılan yorumlara bakılırsa Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Sena karşıtlığının başladığı görülüyor.

Oyuncun rol yapma konusunda pek başarılı olmadığını dile getiren izleyiciler, yapım ekibine sosyal medyadan adeta baskı yapıyor. Ancak Ay Yapım'ın Dilan Çiçek Deniz ile yollarını ayırmayı düşünmediği öğrenildi.
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Bağlantılar: Dilan Çiçek Deniz

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